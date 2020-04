Accadde oggi – 12 aprile 2005: il derby di Champions sospeso

Erano i quarti di ritorno di Champions; Milan avanti grazie ad un gol di Shevchenko dopo aver vinto 2-0 l’andata quando si scatenò l’inferno.

Esattamente 15 anni fa a San Siro si è giocato l’ultimo derby europeo tra Inter e Milan e purtroppo rimarrà famoso per sempre; la partita fu sospesa al 25′ del secondo tempo dall’arbitro Merk dopo che dalla Curva Nord è iniziato venire giù di tutto.

L’episodio scatenante fu il gol del pareggio annullato a Cambiasso per una leggera carica su Dida. In realtà fu un pretesto, l’Inter per qualificarsi avrebbe dovuto vincere 4-1, quindi segnare altri 3 gol in 20′. Rimarrà alla storia il fumogeno che colpì Dida che da quel giorno passò dall’essere un muro impenetrabile ad uno stagno di papere…