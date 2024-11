Abraham avvisa lo Slovan Bratislava: «Gioco tutte le partite come se fossero la mia ultima. Sono fiducioso»

Abraham avvisa lo Slovan Bratislava, l’attaccante del Milan in conferenza stampa lancia un messaggio di sfida: «Non vedo l’ora di…»

Abraham ha lanciato un messaggio di sfida allo Slovan Bratislava in conferenza stampa. Queste le parole dell’attaccante del Milan.

BILANCIO SU QUESTI MESI AL MILAN – «Penso che ogni partita sia importante. Ho giocato titolare nel derby, ho giocato anche nelle partite che non sono andate bene. Io le gioco tutte come se fossero la mia ultima partita. Non vedo l’ora di giocare domani, sono fiducioso».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ABRAHAM