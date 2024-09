Abraham allo store di Via Dante: ecco cos’ha FATTO l’attaccante del Milan

Il nuovo calciatore del Milan Tammy Abraham ha rilasciato alcune spontanee dichiarazioni nel centro della città

Dopo la presentazione ufficiale, Tammy Abraham ha incontrato i tifosi al Flagship Store di Via Dante, a Milano. L’attaccante inglese del Milan, reduce dall’esordio con assist contro la Lazio, ha espresso tutta la sua felicità per l’arrivo in rossonero.

LE SUE PAROLE – «Sono cresciuto con il mito del Milan. Questa squadra è sempre stata un punto di riferimento per me. Sono pronto a dare il massimo e ad affrontare nuove sfide. L’accoglienza dei tifosi è stata incredibile, mi sento già parte di questa famiglia. Quando ho saputo dell’interesse del Milan, non ho avuto dubbi: questo era il posto in cui volevo essere».