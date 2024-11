Abraham Milan, record per l’attaccante inglese: è solo la seconda volta da quando è in Serie A che riesce a fare gol e assist

Pià di uno zampino lo ha messo Tammy Abraham nella vittoria del Milan in Champions League. L’inglese ha contribuito con un grande assist per Pulisic, con tunnel prima, e poi firmando il 3-1 momentaneo che ha in qualche modo chiuso la gara. C’è anche un dato importante per l’ex Chelsea, ecco quale:

“Da quando gioca in Serie A, solo una volta prima di stasera Tammy Abraham era riuscito a segnare e fornire assist nella stessa partita tra tutte le competizioni, il 20 gennaio 2022, in Roma-Lecce 3-1.”