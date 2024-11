Abraham Milan, futuro in dubbio! Serve una scossa, scenario difficilmente preventivabile

Abraham Milan, contro lo Slovan Bratislava prima chance per tenersi i rossoneri anche nella prossima stagione. Lo scenario

Come riferito da Tuttosport, la titolarità di Tammy Abraham nella sfida di questo pomeriggio contro lo Slovan Bratislava in Champions League ha inevitabilmente anche risvolti legati al calciomercato Milan.

L’inglese infatti è arrivato in prestito secco dalla Roma la quale, nonostante un contratto in scadenza a giugno del 2026, chiede tanti soldi per l’inglese. Al momento la permanenza è in dubbio ma Abraham ha tutte le carte in regola per ottenere l’acquisto a titolo definitivo.