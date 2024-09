Abraham Milan, arrivano ULTERIORI CONFERME: i rossoneri avanzano QUEST’OFFERTA

Abraham Milan, arrivano ULTERIORI CONFERME: le POSSIBILI CIFRE dell’operazione. Le ultimissime sul mondo rossonero

Tammy Abraham è stato senza alcun dubbio una delle note maggiormente positive di quest’inizio di stagione rossonero. Come riportato da Calciomercato.com il Milan potrebbe accelerare i tempi per cercare d’acquistare l’inglese a titolo definitivo.

LA SITUAZIONE ABRAHAM MILAN – «Abraham ha fatto una notevole impressione in tutto l’ambiente Milan. L’idea del Diavolo è quella di acquistare Abraham al termine della stagione dalla Roma per circa 8/10 milioni di euro e l’appuntamento era già fissato in primavera. Queste prestazioni dell’inglese, però, potrebbero far accelerare il tutto».