Abraham Milan, futuro in bilico ma uno scenario va completamente escluso: inglese rassicurato dalla dirigenza

Abraham Milan, l’inglese deve guadagnarsi la conferma in rossonero per le prossime stagioni ma l’addio a gennaio è totalmente escluso

Come riportato da Tuttosport, nel calciomercato Milan resta in bilico la posizione di Tammy Abraham, in gol nell’ultima gara giocata contro il Cagliari. L’inglese, arrivato in prestito secco dalla Roma, deve guadagnarsi sul campo la conferma per i prossimi anni fermo restando che molto dipenderà anche dalla valutazione del cartellino da parte della Roma.

In ogni caso, a differenza di quanto paventato nei giorni scorsi, l’addio a gennaio è uno scenario totalmente da scartare. La dirigenza ha rassicurato l’ex Chelsea su questo punto nei giorni scorsi.