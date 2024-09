Abraham Milan, spunta il RETROSCENA! Dialogo con Furlani, l’inglese SPIAZZA il dirigente rossonero: cosa è SUCCESSO

Abraham-Milan, spunta il retroscena sull’inglese: l’attaccante ha già comunicato al club l’intenzione di rimanere

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tammy Abraham, ultimo arrivo nel calciomercato Milan appena concluso, ha le idee molto chiare sul proprio futuro in rossonero. Il calciatore, in prestito secco dalla Roma nell’ambito dello scambio con Saelemaekers, ha già espresso a Furlani e alla dirigenza rossonera la volontà di rimanere anche per i prossimi anni.

La partenza è stata convincente, assist per Leao contro la Lazio, ma sarà il campo a decidere il destino dell’ex Chelsea. Le sensazioni sono positive.