Abraham Milan, la Roma apre alla cessione: A queste CIFRE si può chiudere SUBITO! I dettagli e le novità sull’inglese

Il calciomercato Milan non ha ancora abbandonato l’idea di riuscire a regalare a Fonseca un altro attaccante per completare in tutto e per tutto il reparto offensivo dei rossoneri.

Tra le ipotesi vagliate dai dirigenti c’è anche quella che porta a Tammy Abraham: stando a quanto riportato da Sport Mediaset la Roma potrebbe aprire alla sua cessione in questi ultimi giorni di mercato di fronte a proposte da almeno 30 milioni di euro.