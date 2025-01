Abraham Milan, fissato l’incontro con la Roma! Ghisolfi in partenza per Milano, questa la possibile formula dell’operazione

Abraham Milan, Ghisolfi, DS dei giallorossi, è in partenza per Milano per discutere dello scambio a titolo definitivo con Saelemaekers

Come testimoniato da Matteo Moretto sul proprio profilo di X, Ghisolfi, DS della Roma, è in partenza per Milano per discutere con il calciomercato Milan dello scambio a titolo definitivo tra Abraham e Saelemaekers:

Il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi in volo verso Milano. Credit foto @Digreeee. https://t.co/JY49QOEukP pic.twitter.com/gBVSLvPYd0 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 9, 2025

PAROLE – «Roma e Milan in contatto per discutere del futuro di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. I due club sono alla ricerca di una soluzione economica che possa soddisfare tutte le parti in causa e trasformare il prestito secco in trasferimento a titolo definitivo».