Abraham Milan, è TUTTO VERO! Cifre e dettagli, può arrivare a QUESTE condizioni

Abraham-Milan, è tutto vero: l’attaccante della Roma è l’alternativa più credibile a Joshua Zirkzee: cifre e dettagli dell’operazione

Come riportato da Carlo Pellegatti, piovono conferme sull’interesse del calciomercato Milan per Tammy Abraham, attaccante inglese in uscita dalla Roma e considerato dai rossoneri come una delle principali alternative a Joshua Zirkzee.

La Roma ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro trattabili col Milan che spera di chiudere intorno ai 30 tutto incluso. L’ingaggio da 6 milioni andrebbe spalmato: prossime settimane decisive per capire se l’affare potrà decollare.