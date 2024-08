Abraham Milan, affare ai DETTAGLI! La MOSSA dell’inglese SBLOCCA l’impasse con la Roma: MESSAGGIO a Furlani

Abraham-Milan, affare ormai ai dettagli e prossimo alla chiusura: l’inglese può abbassarsi l’ingaggio per favorire la trattativa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan la giornata di oggi sarà praticamente decisiva per chiudere con la Roma lo scambio tra Saelemaekers e Abraham impostato nella giornata di ieri e per il quale vanno definiti solo gli ultimi dettagli.

Ai giallorossi, oltre al belga, andrà un conguaglio di circa 7 milioni di euro con Abraham che potrebbe limarsi qualcosa sull’ingaggio (quadriennale da circa 4 milioni di euro) per favorire il buon esito dell’operazione. Tra le parti c’è grandissima fiducia.