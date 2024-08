Abraham Milan, call IN CORSO con l’attaccante! Ore DECISIVE: tutti i DETTAGLI sulla trattativa e lo scambio con Saelemaekers

Ultimi giorni di calciomercato bollenti. Secondo quanto riportato da Valentina Mariani di Sky Sport, ci sarebbe una call in corso tra il mercato Milan e Abraham per delineare gli ultimi dettagli sulla trattativa con la Roma.

PAROLE – «C’è una trattativa che potrebbe concretizzarsi in queste ore tra Roma e Milan. Abraham andrebbe al Milan per conguaglio economico più Saelemaekers in giallorosso. In questi minuti è in corso una call tra i rossoneri e l’attaccante».