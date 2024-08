Abraham Milan, il calciatore HA SCELTO il numero di maglia: la DECISIONE è SORPRENDENTE

Il nuovo attaccante del Milan Tammy Abraham ha scelto il suo nuovo numero di maglia per cominciare l’avventura rossonera

Tammy Abraham è pronto a cominciare la sua nuova avventura al Milan. L’ormai ex attzccante della Roma è in procinto di essere ufficializzato come nuovo calciatore rossonero ma già sappiamo quale sarà il suo numero di maglia alla corte di Fonseca.

Secondo quanto riporta il giornalista Antonio Vitiello, l’attaccante inglese indosserà la maglia numero 90. La casacca numero 9 resta quindi sulle spalle di Luka Jovic.