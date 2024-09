Abraham Milan, l’attaccante ha CONVINTO TUTTI: il PIANO per prenderlo dalla Roma. E l’agente… La sua volontà è chiara

Le prestazioni offerte da Abraham in questo inizio di stagione al Milan stanno soddisfacendo tanto l’allenatore Fonseca che la dirigenza rossonera. A riferirlo è Nicolò Schira via Twitter.

Non c’è un diritto riscatto per prendere l’attaccante dalla Roma, ma il suo agente ha un ottimo rapporto con il Milan e l’attaccante vuole restare. Se l’ex Chelsea dovesse continuare così, i rossoneri si metterebero al lavoro per trattenerlo.