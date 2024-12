Abraham Duda, l’arbitro non dà rigore al Milan. Marelli: «Contatto lievissimo». La spiegazione dell’episodio al 44′ col Verona

Al 44′ di Verona Milan i rossoneri hanno chiesto un rigore per dopo un contatto in area scaligera avvenuto tra Abraham e Duda, entrambi caduti a terra. L’arbitro Marinelli non ha concesso il tiro dal dischetto.

Questa la spiegazione del moviolista Marelli a DAZN: «A mio parere contatto lievissimo che non può portare al calcio di rigore. Abraham allarga la gamba destra verso Duda e non c’è movimento di Duda nei confronti di Abraham».

