Abodi: «Irpef a rate? Sì, però poi…»

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato della richiesta di alcune squadre di rateizzare il pagamento dell’IRPEF

Nel corso del suo intervento allo Sport Industry Talk, il ministro Abodi ha dichiarato:

«Io ho dato parere positivo ma sarà il ministero dell’Economia a decidere, poi servirà prendere provvedimenti federali per cui chi chiede la dilazione non possa usarli per fare acquisti. Chi chiede dilazione per 5 anni sia almeno a saldo zero, per garantire una parità nelle competizioni. Quindi prima si vede e poi si compra».