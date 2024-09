Abate Milan, la RICOSTRUZIONE sull’addio non se l’aspettava NESSUNO! Intrigo a Milanello

Abate-Milan, la ricostruzione sull’addio lascia di sasso! Incomprensioni con Ibrahimovic, cosa è successo a Milanello

Interessante ricostruzione fatta da Repubblica sull’addio di Abate al Milan:

PAROLE – «Altri episodi che alimentano il malcontento riguardano presunti atti di “vendetta” verso Ignazio Abate, ex compagno di squadra e amico storico di Ibrahimovic. Abate, allenatore della Primavera, non avrebbe dato spazio a Maximilian Ibrahimovic, figlio maggiore di Zlatan, durante la scorsa stagione. Dopo l’addio di Abate, che ora allena la Ternana in Serie C, Ibra avrebbe fatto allontanare Beniamino Abate, padre di Ignazio e preparatore dei portieri della Primavera, prima spostandolo alla squadra femminile e poi licenziandolo senza preavviso».