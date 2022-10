Ignazio Abate ha commentato la vittoria del Milan Primavera contro il Chelsea. Le parole dell’allenatore rossonero

«Affrontavamo una squadra forte dal punto di vista tecnico e fisico, per loro era decisiva vista la classifica. Abbiamo sofferto nel primo tempo ma i ragazzi sono rimasti in partita di testa e sempre uniti. Abbiamo preso fiducia e nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro, più consapevoli dei nostri mezzi e si è visto. I ragazzi devono prendere consapevolezza della loro forza e avere molta più fiducia in loro, l’anima del gruppo è troppo importante e lo hanno dimostrato chi è subentrato. Dobbiamo crescere, giocare ogni 3 giorni non è facile. Oggi una bella cornice di pubblico, ma ci sono anche altre trasferte dove fare prestazioni da Milan.»