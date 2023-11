Abate: «Non meritavamo la sconfitta. Ci manca un po’ di malizia». Tutte le parole del tecnico del Milan Primavera

L’allenatore del Milan Primavera ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro l’Empoli. Ecco le sue parole.

SULLA PARTITA – «Penso che abbiamo approcciato bene la partita. Abbiamo giocato un po’ sotto ritmo il primo tempo con i ragazzi che erano messi bene in campo. Siamo andati sotto con due leggerezze, questa è la fotografia della partita. Il secondo tempo è stato a senso unico: loro hanno pensato a difendere e noi anche con un giro palla non molto veloce ci abbiamo messo cuore e intensità».

SCONFITTA – «Non meritavano la sconfitta assolutamente però questa sconfitta se presa dal lato giusto passa in modo salutare. Ritroveremo sicuramente un po’ di umiltà e ragioneremo. Questo non toglie nulla a dei ragazzi che hanno fatto un inizio di stagione molto importante. A volte le batoste servono per capire cosa non deve mai mancare. Giocare in modo ravvicinato non è semplice però non possiamo essere leggeri di testa e perdere gol su palla inattiva».

SUGLI AVVERSARI – «Giocavamo contro sette 2004, li vedevi che erano molti smaliziati e più adulti rispetto a noi. Questa malizia arriverà solo giocando e facendo esperienza, non dobbiamo trovare alibi di questo genere. Contro ragazzi più grandi di due/tre anni puoi trovare difficoltà nell’intensità della partita ma credo che si siano fatti rispettare fino alla fine, creando palle gol importanti. Non posso rimproverare nulla se non aver preso due gol troppo leggeri. Accantoniamo subito questa sconfitta perchè ci aspetta una grande partita contro il PSG».