9 settembre: buon 57° compleanno a Roberto Donadoni

Una vita in rossonero, con il numero 7 sulle spalle; Roberto Donadoni oggi compie 57 anni e il Milan, tramite il suo account ufficiale Twitter gli dedica un augurio speciale.

Protagonista delle cavalcate del Milan di Sacchi prima e di Capello poi, dalla grande paura di Belgrado fino alla notte di Atene contro il Barcellona, Donadoni ha rappresentato l’esterno moderno, corsa, grande tecnica, dribbling e assist al bacio. Buon compleanno.

We all wish you a happy birthday, Roberto 🔴⚫🎉

Tanti auguri di buon compleanno a Roberto Donadoni 🔴⚫🎉#SempreMilan pic.twitter.com/Bo7FAVknuo

