7 ottobre: tanti auguri di buon 27° compleanno a Rade Krunic

Buon compleanno a Rade Krunic che quest’oggi spegne 27 candeline; il centrocampista bosniaco, arrivato la scorsa estate dall’Empoli, ha festeggiato con qualche giorno d’anticipo trovando la sua prima da titolare domenica contro lo Spezia.

L’account ufficiale Twitter del Milan ha dedicato un tweet per augurare a Krunic buon compleanno:

All the best to Rade Krunić on his 27th birthday! 🍾🎉

Tanti auguri Rade! 🍾🎉#SempreMilan pic.twitter.com/Pqdacn706o

— AC Milan (@acmilan) October 7, 2020