28 maggio 2003, Shevchenko su Twitter: Ancora una volta grazie!

Il 28 maggio non sarà mai una data qualsiasi per i tifosi del Milan e per tutti i giocatori coinvolti nell’unica finale italiana nella storia della Champions League.

Nel 2003 a trionfare fu il Milan che grazie proprio al rigore decisivo di Andrij Shevchenko alzarono la loro sesta vittoria europea. Oggi, a 13 anni di distanza, è proprio l’attuale Ct dell’Ucraina, ha ricordare lo storico evento.

Once again and forever, thanks to all the people involved in this fantastic journey… Great memories! 🏆⚽️ @acmilan @championsleague #Final #JuventusMilan #2003 #OnThisDay ❤️🖤 pic.twitter.com/UqTADFbl8c

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) May 28, 2020