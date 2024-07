Zortea RIVELA il suo modello: «Ce ne sono tanti ma se devo dirne uno nomino questo rossonero». Le dichiarazioni

Nadir Zortea, nuovo esterno del Cagliari arrivato dall’Atalanta a titolo definitivo, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro rossoblù a Chatillon in Valle d’Aosta. Le sue dichiarazioni in cui ha rivelato di ispirarsi al rossonero Theo Hernandez.

MODELLO – «Ce ne sono tanti, ora si gioca molto con la difesa a tre e questo modo di giocare valorizza tanto i laterali, se devo dirne uno penso a Theo Hernandez che interpreta il ruolo con enorme completezza nelle due fasi»