Clamoroso Ibrahimovic, lo svedese torna in campo in Italia? Cosa può succedere

Clamoroso Ibrahimovic: Zlatan pronto a tornare in campo in Italia con la sua Svezia per la gara di addio al calcio giocato

Zlatan Ibrahimovic, leggenda del Milan, potrebbe tornare a giocare. E potrebbe farlo addirittura in Italia.

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, non si tratta di un dietrofront dello svedese ma di un’iniziativa della Federazione svedese che vorrebbe organizzare per Ibra una partita d’addio a Milano proprio contro la Nazionale Azzurra.