Ibrahimovic vara il progetto Ajax: al centro il settore giovanile. Tutti i piani di Zlatan per il futuro del Milan

Ibrahimovic vuole portare il modello Ajax all’interno del settore giovanile del Milan: ecco tutti i piani di Zlatan per il futuro

L’edizione odierna di Tuttosport illustra i piani di Zlatan Ibrahimovic per il Milan del futuro con particolare riferimento al settore giovanile rossonero.

L’ex centravanti svedese infatti vuole portare il modello Ajax all’interno delle giovanili del Diavolo: il Senior Advisor di RedBird è convinto che il Milan abbia grandi potenzialità in questo senso e anche l’amicizia con Abate aiuterebbe a sviluppare tale progetto. Ibra vuole inculcare fin da subito la sua mentalità ai ragazzi rossoneri in modo da forgiarne sempre di più per la prima squadra.