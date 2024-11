Zirkzee Milan, l’addio al Manchester United è possibile: lo vuole anche la Juve. L’attaccante può partire in prestito a gennaio

Zirkzee, giocatore accostato al mercato Milan, potrebbe lasciare il Manchester United già a gennaio in prestito. In base a quanto reso noto da Tuttosport, infatti, l’attaccante olandese non gode della stima del nuovo allenatore Amorim.

Su Zirzkee è vivo l’interesse della Juve che cerca un vice Vlahovic, visto l’infortunio di Milik. I bianconeri seguono anche Kalimuendo, Kolo Muani e Lucca.