Zirkzee Milan, quanti TRASCORSI tra il Diavolo e l’agente Kia Joorabchian! I precedenti fra i rossoneri e il procuratore tanto chiacchierato

Kia Joorabchian è l’uomo più chiacchierato del momento, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato Milan: ha lui è legato il destino di Joshua Zirkzee. I rossoneri hanno deciso di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro per liberare il calciatore dal Bologna, ma adesso l’ultimo nodo da sciogliere è proprio quello legato alle commissioni da corrispondere al procuratore.

La Gazzetta dello Sport ricorda i precedenti che il Diavolo ha già avuto con il noto agente. Kia nasce come broker, nell’ambito della finanza. Il suo fondo d’investimenti, la Media Sports Investments, si è fatto poi strada nel mondo del calcio arrivando a controllare parecchi calciatori sudamericani come Robinho, Mascherano e Tevez. Proprio a quest’ultimo è legato il ricordo principale dei milanisti con Joorabchian: anch’egli presente nel famosissimo scatto fotografico con Galliani e l’argentino, che prefigurava il suo acquisto per il Milan. Poi non se ne fece nulla, anche per la decisione dei rossoneri di respingere le avance del PSG per Pato, così l’argentino finì alla Juve. I rossoneri avevano già imparato a conoscerlo nel lontano 2009, quando quando fu l’intermediario per portare Kaka al Manchester City, operazione che poi non andò in porto. Altre, poi, le operazioni andate in porto con il club rossonero: da Alex a Luiz Adriano, fino a Taarabt.