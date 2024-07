Zirkzee Milan, i rossoneri ci SPERANO fino all’ultimo! L’INDISCREZIONE sul piano dei dirigenti per l’arrivo dell’attaccante

I dirigenti del mercato Milan non si toglieranno facilmente dalla mente l’idea di puntare su Joshua Zirkzee. Il grande sogno per l’attacco sembra via via allontanarsi nelle ultime settimane, ma il giornalista Niccolò Ceccarini lascia una porta aperta ad un futuro in rossonero per l’olandese. Queste le sue dichiarazioni sulle frequenze di Radio24 nel corso di Tutti Convocati.

PAROLE – «Il Milan cercherà di aspettare Zirkzee fino all’ultimo, ma nel frattempo ovviamente cercano altre opportunità per non restare senza un piano B».