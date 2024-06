Zirkzee Milan, OCCHIO al doppio gioco di Joorabchian! Tratta con i rossoneri ma ha in mente quell’ALTRA destinazione per il suo assistito

Kia Joorabchian è l’uomo più discusso del momento per via dei suoi dialoghi con gli uomini del calciomercato Milan, che continua a spingere per l’acquisto di Joshua Zirkzee. I rossoneri hanno deciso di pagare la clausola rescissoria per liberare il centravanti dal Bologna, ma si sono trovati a sbattere contro le eccessive richieste dell’agente per le commissioni. A fare il punto sulla trattativa è GIVEMESPORT che avvisa i rossoneri sul doppio gioco che potrebbe voler fare il procuratore.

I DETTAGLI – «Zirkzee è attualmente in trattativa con il Milan, ma i suoi rappresentanti sperano che uno dei club inglesi si unisca alla corsa per la sua firma quest’estate».

In Premier League lo vogliono sia il Manchester United che l’Arsenal.