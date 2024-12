Zirkzee Milan, l’ex obiettivo rossonero torna in Italia? Paganini non ha dubbi, parole chiare sull’olandese

Zirkzee Milan, l’attaccante del Manchester United ed ex obiettivo rossonero è nel mirino della Juve: la conferma di Paganini

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Paganini, noto esperto di mercato, ha accostato nuovamente Zirkzee, ex obiettivo del calciomercato Milan, ai bianconeri:

Rimanendo sull’attacco, Zirkzee o Kolo Muani sono piste percorribili già a gennaio?

«Secondo me oltre alla priorità del difensore, resta la priorità dell’attaccante, indipendentemente dal pieno recupero di Milik. L’obiettivo numero uno resta Zirkzee, che adesso pare abbia però trovato maggiore fiducia al Manchester United. La Juventus lo vorrebbe magari in prestito secco con obbligo di riscatto o diritto di riscatto a giugno. Le altre piste, gli altri nomi che sono stati associati all’attacco sono piuttosto alternative distanti, a parte come abbiamo detto prima Raspadori che è un giocatore che per caratteristiche al gioco di Motta si potrebbe adattare molto bene».

Infine sulla Nazionale di Spalletti: quale futuro attende gli Azzurri verso il Mondiale 2026?

«Si respira un’aria nuova, anche perché Spalletti ha avuto il tempo che non ha avuto prima dell’Europeo di lavorare e di andare a cercare giocatori con caratteristiche importanti, con età giuste per creare un gruppo da poter portare avanti per arrivare al Mondiale. Credo che le prospettive siano buone, siano incoraggianti, soprattutto in attacco. Con Retegui, con Kean e con altri giovani che si stanno imponendo nel campionato italiano, credo che il problema dell’attacco possa in qualche modo essere risolto. Dal mio punto di vista, proprio perché Spalletti ha più tempo, le prospettive sono buone ed incoraggianti per la Nazionale».

