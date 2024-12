Zirkzee, l’ex obiettivo del Milan sogna la Serie A: un top club studia il colpo

Zirkzee, l’ex obiettivo del Milan vuole tornare in Serie A tra gennaio e giugno: la Juve, da sempre interessata al ragazzo, studia il colpo

Come riferito da Alfredo Pedullà, Joshua Zirkzee, ex obiettivo del calciomercato Milan, sogna la Serie A:

PAROLE – «La Juventus non molla Joshua Zirkzee, anzi è sempre più alla finestra per capire la decisione definitiva del Manchester United, ulteriore conferma che il club bianconero ha intenzione di fare qualcosa in attacco. Le prime mosse per Zirkzee ve le abbiamo svelate l’11 giugno scorso quando la Juve aveva deciso di non affondare, ma lo scorso 12 novembre – ormai un mese e mezzo fa – avevamo aggiunto che la Juve sarebbe stata prontissima nel caso in cui Amorim non avesse dato troppa visibilità all’olandese. E dopo l’illusione di una doppietta in Premier, Zirkzee è tornato nello scantinato: il Manchester United non ha deciso, ma se aprisse – com’è possibile – cercherebbe di anticipare un’operazione che comunque intende programmare per giugno».