Zirkzee Milan, il colpo può essere DOPPIO! A Milanello potrebbe arrivare... il fratello di Joshua! DETTAGLI

Zirkzee Milan, il colpo può essere DOPPIO! A Milanello potrebbe arrivare… il fratello di Joshua! I DETTAGLI della possibile trattativa

Clamoroso scenario nella trattativa che potrebbe portare Joshua Zirkzee al calciomercato Milan: secondo quanto rivelato da Pellegatti potrebbe arrivare anche il fratello Jordan per l’U23 rossonera.

PAROLE – «Attenzione al pacchetto famiglia. Non abbiamo avuto smentite sul possibile pacchetto famiglia. Kia (di solito sono gli agenti che hanno queste idee) potrebbe proporre al Milan, che cerca giocatori per l’U23, Jordan Zirkzee, in scadenza di contratto».