Zirkzee Milan, Fabrizio Romano fa il punto: «Lo United continua i contatti con l’agente mentre i rossoneri vogliono chiarire questo». Le dichiarazioni

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto in live su YouTube per quanto riguarda Zirkzee, obiettivo del mercato Milan.

PAROLE – «Per Zirkzee il Milan sta ancora spettando di chiarire la situazione delle commissioni con gli agenti. Per lo United i contatti continuano con gli agenti, stanno ancora decidendo internamente se iniziare l’operazione Zirkzee, non sono entrati in fasi cruciali».