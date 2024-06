Zirkzee Milan, stallo sulle commissioni: la reale DISTANZA tra domanda e offerta e i possibili SCENARI

Zirkzee Milan, stallo sulle commissioni: la reale DISTANZA tra la domanda e l’offerta e i possibili SCENARI

L’edizione odierna de Il Giornale ha fatto il punto sulla spinosa trattativa tra l’agente di Joshua Zirkzee e il Milan per quanto riguarda le commissioni. Se il costo del cartellino e il contratto non sono un problema, a tenere banco sono le richieste di Kia Joorbachian.

L’entourage avrebbe avanzato una richiesta di 15 milioni di euro, mentre il club rossonero per il momento è fermo a 8 milioni di euro. Le parti continuano a trattare ma ora siamo in una fase di stallo che potrebbe rimettere in gioco anche Arsenal e Manchester United.