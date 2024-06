Zirkzee Milan, l’affare si complica: c’è DISTANZA tra richiesta dell’agente e offerta. Le CIFRE

Zirkzee Milan, l’affare si complica: c’è ancora DISTANZA tra la richiesta dell’agente e l’offerta rossonera. Le CIFRE

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sulla trattativa tra l’agente di Zirkzee e il Milan per quanto concerne le commissioni. L’entourage del giocatore continua a pretendere 15 milioni di euro, ma il club rossonero non sembra dello stesso avviso.

Il Diavolo infatti non vorrebbe andare oltre i 5 e chiaramente la distanza tra domanda e offerta è ancora troppo ampia. Pertanto il Milan è chiamato a fare mezzo passo avanti verso l’agente dell’olandese per evitare di far intromettere terzi incomodi.