Zirkzee Milan, le commissioni SPAVENTANO: trattativa difficile da chiudere nei prossimi giorni ULTIME

Zirkzee Milan, le commissioni SPAVENTANO: trattativa difficile da chiudere nei prossimi giorni. Le ULTIME sull’attaccante seguito dai rossoneri

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato a SkySport per analizzare il calciomercato Milan, in particolare la situazione legata a Joshua Zirkzee.

PAROLE – «Fonseca da domani sarà il nuovo allenatore del Milan da domani. Il Milan ha iniziato a impreziosire la squadra, manca un numero 9 e nei prossimi giorni su Zirkzee ci saranno tante voci di interessamento da parte di altri club come Manchester United e Arsenal. In questo modo chi lo sta gestendo può avere i famosi 15 milioni di euro della commissione dell’agente. Questi oneri accessori sono importanti e quasi tutte le squadre si sono incagliate. Non è una vicenda che si può sbloccare nelle prossime ore, giorni. Dovbyk è un piano parallelo ed è un vero numero 9».