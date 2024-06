Zirkzee Milan, si lavora con FIDUCIA: chiusura della trattativa a breve? COSA SUCCEDE sull’obiettivo di mercato

Il giornalista Orazio Accomando ha fatto il punto su Joshua Zirkzee, attaccante sempre più vicino al mercato Milan.

PAROLE – «Milan fiducioso di chiudere a breve per Zirkzee. Si lavora per trovare l’accordo con entourage del giocatore, tra ingaggio e commissioni, dato che i rossoneri non dovranno trattare con il Bologna per il prezzo del cartellino, pagando la clausola di 40M. Intanto i rossoblù hanno informato il Milan che non eserciteranno l’opzione di riscatto per Saelemaekers».