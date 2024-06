Zirkzee Milan, il compagno Castro a SORPRESA: «Parliamo molto e so che la trattativa con i rossoneri...»

Zirkzee Milan, il compagno Castro a SORPRESA sulla trattativa: «Parliamo molto e so che la trattativa con i rossoneri…». Le dichiarazioni

Il compagno di Joshua Zirkzee al Bologna, Santiago Castro, ha parlato a Radio Velez 670 della trattativa tra l’olandese e il calciomercato Milan.

PAROLE – «Compagni? In generale mi hanno colpito tutti. Un giocatore che mi sorprende tutti i giorni è Zirkzee. Lui è davvero completo: gioca, ha forza, è un crack ed è umile. Io e Joshua parliamo molto, e sono contento per il suo presente. Zirkzee e il Milan non hanno chiuso. Se il Bologna prenderà un altro attaccante c’è da continuare a lavorare per guadagnarsi il posto».