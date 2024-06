Zirkzee Milan: prossimi giorni decisivi! Doppio OSTACOLO ma i rossoneri hanno una SPERANZA

Zirkzee nonostante un doppio ostacolo resta il primo obiettivo per il calciomercato Milan. I prossimi giorni saranno decisivi

Il Milan non molla. Da domani si attiverà la clausola rescissoria del primo obiettivo per l’attacco per il dopo Giorud, Zirkzee. Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa per l’olandese del Bologna:

LA TRATTATIVA – «Il Milan sta trattando Lukaku e Zirkzee. Non sappiamo se si arriverà ad una conclusione ma zirkzee sicuramente resta il primo obiettivo con il nodo commissioni che resta il grnade problema insieme al Manchester United perchè Ten Hag ha chiesto esplicitamente il giocatore in questo momento impegnato all’Europeo. Nelle prossime settimane si proverà a riallacciare i rapporti»