Zirkzee Milan, ACCORDO ai dettagli! Via libera dell’agente, l’olandese pronto a SBARCARE a Milanello

Zirkzee-Milan, accordo ai dettagli! Superato lo scoglio delle commissioni, l’attaccante è pronto a firmare il contratto

Importantissimo aggiornamento fornito da Antonio Vitiello sul calciomercato Milan è in particolare sulla trattativa per Joshua Zirkzee. Nelle ultime ore i contatti con l’agente hanno portato ad una quadra di massima sulle commissioni, per le quali ora mancherebbero solo gli ultimissimi dettagli.

Per il resto l’affare è concluso: il Milan pagherà la clausola da 40 milioni di euro al Bologna mentre il calciatore firmerà un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.