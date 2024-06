Zirkzee Milan: COSA SUCCEDE ora dopo le alte richieste sulle commissioni! I rossoneri procederanno così per l’attaccante olandese

Manuele Baiocchini, in collegamento con Sky Sport 24, ha svelato gli ultimi aggiornamenti relativi al futuro di Joshua Zirkzee, obiettivo principale del mercato Milan per rinforzare l’attacco.

I rossoneri non faranno l’operazione se l’agente Kia Joorabchian non abbasserà le sue alte richieste per le commissioni. Se dovessero venirsi incontro le parti, ecco che l’affare potrebbe andare in porto ma il Diavolo non “farà beneficienza” come rivelato da Ibra.