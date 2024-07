Zielinski AVVISA il Milan: «Giocherò in uno degli stadi più belli d’Italia, farò di tutto per…». Le dichiarazioni del centrocampista

Intervenuto a Inter Tv, Piotr Zielinski, ultimo arrivo dell’Inter, ha parlato dei prossimi obiettivi analizzando anche il suo nuovo stadio condiviso col Milan.

ARRIVO ALL’INTER – «Sicuramente sono molto contento perché arrivo in uno dei club più forti al mondo, è un onore per me, non vedo l’ora di iniziare. Il centrocampo dell’Inter è davvero una forza di questa squadra, cercherò di dare il mio contributo per rendere ancora più forte la squadra. Erano sempre partite durissime, squadra ben organizzata con tantissima qualità. Pressano benissimo, non appena perdevano il pallone erano pronti a riaggredire per la riconquista. Questa è stata una chiave, oltre alla qualità generale della squadra».

CONOSCENZA DEL CALCIO ITALIANO – «Molto, è da 12 anni che sono in Italia, sono contentissimo di continuare la mia carriera qui. Mi sento molto bene».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Darò tutto per renderli felici, sono fantastici. Stadio bellissimo, uno dei più belli d’Italia. Farò di tutto per far vedere le mie qualità e portare altri trofei al club».