Zeroli: «Voglio dare il massimo per la società». Poi svela un RETROSCENA su Fonseca e Ibrahimovic

Zeroli: «Voglio dare il massimo per la società». Poi svela un RETROSCENA riguardante Fonseca e Ibrahimovic

Al termine del primo storico successo contro Lecco, il capitano del Milan Futuro Kevin Zeroli è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

SERIE C – «Sono molto fisici, è un calcio completamente diverso dall’anno scorso. Siamo giovani, ma cerchiamo di abituarci. Paura zero»

FASCIA – «La fascia da capitano una bellissima emozione. Non è da tutti essere capitano del Milan, cerco di esser leader»

MEDIANA A DUE O TREQUARTISTA – «A me piace qualsiasi ruolo di centrocampo, io cerco di giocare dove vuole il mister»

PRIMA SQUADRA – «Essere in nazionale è bellissimo, poi per me non è un problema essere in prima squadra o in U23. Io cerco di dare il massimo per la società, rispetto ogni scelta. Io sono contentissimo di stare qui»

FONSECA E IBRA – «La presenza di Fonseca e Ibrahimovic ci fa molto piacere. La società è sempre molto presente. Ci hanno dato tanti consigli per come affrontare queste partite perché non sono facili. Io entro in campo sempre con la stessa mentalità, non cambia giocare in prima squadra o in U23»