Zeroli a Milan Tv: «Importante partire col piede giusto». Poi manda un MESSAGGIO a Bonera: le sue dichiarazioni

Kevin Zeroli è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. Le sue dichiarazioni dopo la vittoria di Milan Futuro contro il Lecco.

PARTITA – «Credo che abbiamo fatto una buona, buonissima partita. L’importante era partire con il piede giusto: siamo una squadra giovane ma cerchiamo di competere con tutti e dare il massimo»

RUOLO – «Cambiare ruolo non è facile. L’anno scorso facevo una specie di trequartista e adesso sono più un playmaker, ma non mi cambia: do il massimo per la squadra. Mi trovo benissimo anche in questa posizione»

GRUPPO – «Siamo insieme da quasi due anni, ci sono tanti ragazzi che sono tornati. Siamo una buona squadra, ci sono stati nuovi arrivi che hanno aiutato tanto la squadra. Continuiamo a lavorare e cerchiamo di dare il massimo»