Zauri a Lazionews24 boccia il Milan: «Lotta Scudetto? Vedo i rossoneri in questo modo!»

Zauri a Lazionews24. Le parole dell’ex giocatore della Lazio sulla lotta scudetto: non mancano le perplessità sui rossoneri

In esclusiva a Lazionews24 l’ex biancoceleste Luciano Zauri ha fatto il punto sulla lotta Scudetto. Di seguito il commento anche sul Milan.

ZAURI – «L’Inter e il Napoli partono come squadre favorite, con i nerazzurri che, a differenza dello scorso anno dove hanno fatto un percorso a sé, avranno una rivale in più. Per quanto riguarda le altre, io dico che anche la Juventus avrà un ruolo importante nella lotta scudetto e quindi la inserirei oltre ai nerazzurri e ai partenopei, mentre vedo staccato il Milan. Occhio però all’Atalanta di Gasperini».