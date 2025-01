Zappa Milan, possibile colpo low cost? Offerta sul piatto, la situazione

Condividi via email

Zappa Milan, il terzino del Cagliari potrebbe essere un’occasione low cost come terzino destro: tutti i dettagli

Come riferito da Tuttosport nei giorni scorsi, il calciomercato Milan potrebbe optare per un colpo low cost come terzino destro nel corso della sessione di gennaio. Le ultime:

PAROLE – «Infine, con gli addii di Calabria e Florenzi, si libererà un posto sulla fascia destra e nelle ultime settimane al Milan è stato offerto Gabriele Zappa, terzino destro in scadenza a giugno con il Cagliari. Potrebbe essere un’interessante occasione low-cost per completare la rosa del Diavolo».