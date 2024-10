Zalewski Milan, ieri è TORNATO IN CAMPO con la ROMA: sul suo RINNOVO filtra che… Le ultimissime sui rossoneri

La Roma, così come il Milan, ha vissuto una settimana complicata. Prima la sconfitta per entrambe in Europa e, poi, la non vittoria in campionato. Per i giallorossi, però, nell’ultima partita c’è stata una novità importante.

L’obiettivo del calciomercato Milan Zalewki è tornato in campo dopo essere stato a settembre momentaneamente messo fuori rosa. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2025 e, per ora, regna ancora incertezza.