Zaccardo: «Napoli Milan? Chi perde non è fuori dalla corsa Scudetto»

Christian Zaccardo, ex difensore del Milan, è stato intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le sue parole sul match con il Napoli e sulla corsa Scudetto.

«Chi lo vince? Sulla carta l’Inter. Però le partite vanno giocate, ci sono tante componenti. Il Milan non ha la Champions, tornerà Ibra. Il Napoli negli undici è una squadra importante. Bello vedere tre squadre in pochi punti. Chi perde tra Napoli e Milan è fuori? No. È ancora tutto aperto. La partita oggi è più importante per gli scontri diretti.»