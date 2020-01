Zaccardo: «Caldara all’Atalanta tornerà ad alti livelli»

Cristian Zaccardo, intercettato in occasione dell’evento Panini di presentazione del nuovo album di figurine, ha parlato del possibile addio di Caldara

«Parliamo di un ragazzo che ha avuto davvero tanta sfortuna. Gli infortuni hanno minato la sua carriera, ma ha fatto vedere in passato quanto vale. Penso che per il Milan e per il calciatore la soluzione migliore sia il ritorno a Bergamo. Gasperini lo conosce bene, lo ha lanciato in Serie A. Caldara conosce bene quell’ambiente e lì potrebbe rilanciarsi, tornare ad alti livelli e mostrare nuovamente di cosa è capace. I rossoneri dovrebbero cederlo in prestito per poi farlo tornare una volta rivalutato».